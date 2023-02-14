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"هاجر" طالبة بجامعة قناة السويس تفوز بذهبية كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:09 ص
"هاجر" طالبة بجامعة قناة السويس تفوز بذهبية كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين "هاجر" تفوز بذهبية بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أرسل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للطالبة هاجر خيرى الشحات بكلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية الفرقة الأولى، لفوزها بالمركز الأول وحصولها على الميدالية الذهبية، فى بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية جامعة دمياط الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمكفوفين وشارك فيها 30 لاعبة و40 لاعبا .

وواصل الدكتور ناصر مندور، التهنئة لـ"هاجر خيري"، متمنياً لها مزيد من حصد البطولات، لافتاً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم طلابها من ذوي الهمم، كما أننا نفتخر ونُقدر تمثيلهم المُشرف للجامعة بكافة المحافل التى يشاركون بها، متمنياً للجامعة وطلابها كل التوفيق والتقدم.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للقيادة السياسية لدعمها غير المسبوق لذوى الهمم، حتى  أصبحنا نرى أبطالا حققوا العديد من الإنجازات في مجالات كثير وفى وقت قصير، فقد كانوا يحتاجون دوماً إلى هذه الدعم والتشجيع الذى ساهم بكل تأكيد مجرى حياتهم .

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالبة، مشيداً بالطلاب ذوي الهمم وحرصهم الدائم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية سواء الداخلية أو الخارجية.


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

ذوى الهمم

الانشطة الطلابية



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