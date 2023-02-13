رئيس جامعة قناة السويس يفتتح مؤتمر البحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تحديث منظومة الدراسات العليا قائم بصفة أساسية على حضور المؤتمرات وورش العمل والمناقشات العلمية، حيث يتم ذلك فى الدول المتقدمة وعلى رأسها اليابان التى تهتم بحلقات النقاش العلمية وحضور المؤتمرات وذلك من أجل الوصول إلى أفكار علمية جديدة قابله على تحقيق رؤية مستقبلية وحلول علمية للمشكلات الفعلية.

جاء ذلك خلال إفتتاحه للمؤتمر الرابع للبحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا بكلية التربية تحت عنوان نحو تعليم مستقبلى فى ضوء التنمية المستدامة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بكلية التربية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بعنوان المؤتمر الذى يتناول التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن رؤية الدولة والتنمية المستدامة، قائمة على الإستفادة من نواتج التعلم الجيد، لافتاً إلى أهمية التعليم قبل الجامعى كركيزه أساسية لتنمية مهارات وصقل المواهب.

كما وجه "مندور" نداء عاجل لجميع طلاب الدراسات العليا بالجامعة، ضرورة الإلتزام بحضور المؤتمرات العلمية وذلك كأحد متطلبات منح درجتى الماجستير والدكتوراه، مؤكداً طلاب الدراسات العليا هم المحك الرئيسى للأفكار العملية وسبيل الجامعة لرفع سمعتها الأكاديمية والبحثية مما ينعكس على تصنيف الجامعة.

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذى الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدى الحبشى وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، وإشراف مقررا المؤتمر الدكتوره نشوه بسطويسى والدكتوره رانيا البعلى.

وأضاف الدكتور مدحت صالح عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالى لمنظومة الدراسات العليا ورسم رؤى مستقبلية تربوية لإعداد معلم المستقبل بالإضافه إلى تبادل الرؤى والخبرات البحثية لطلاب الدراسات العليا بصورة واقعية من خلال عرض بحوثهم فى المؤتمر ومناقشة النتائج.

كما قدم عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لكلية التربية من خلال تطوير البنية التحتية للكلية منها تجهيز قاعة متميزة بالكليات ومدرجات مكيفة للطلاب، بالاضافه إلى إمداد الكلية بأجهزة تكنولوجية متطورة تساعد بالتدريب العملى للطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدى الحبشى أن هذا المؤتمر يعد نقطه إلتقاء للباحثين الجدد والقدامى وفرصه للإستفاده من الاساتذه بالكلية وخبراتهم أثناء مناقشة البحوث التربوية فى ضوء ضوء رؤية مصر 2030 ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للمؤتمر تضم الدكتور مدحت صالح رئيساً وعضوية كلا من الدكتور إبراهيم غنيم، الدكتور مجدى الحبشى، الدكتور محمود عابدين، الدكتور شعبان حفنى، الدكتوره نجلاء عبد الله، الدكتور إسلام علام.