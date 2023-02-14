نفي ساخر وتأكيد عسكري.. انقسام في إدارة بايدن حول "الكائنات الفضائية"

حالة من الجدل شهدتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أكثر من أسبوع علي اسقاط المنطاد الصيني والذي ادعت واشنطن أنه كان لأغراض التجسس، وما أعقب ذلك من إسقاط 3 أجسام طائرة أخرى، وسط توتر متصاعد في العلاقات الأمريكية ـ الصينية.
وبعد يوم من تصريح الجنرال جلين فانهيرك ، قائد القيادة الشمالية الأمريكية والدفاع الجوي الفضائي ، والذي اعتبر خلاله أن قدوم تلك الاجسام من الفضاء أمر غير مستبعد ، ولا يزال قيد الدراسة والفحص، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بشكل ساخر على سؤال حول هذا الشأن.
وبحسب شبكة اية بي سي ، جاهدت "بيير" حتي لا تسهب في الضحك رداً علي سؤال حول احتمالية وجود كائنات فضائية في الأجواء الأمريكية ، وقالت : "اريد أن أؤكد فقط أننا نتحدث هنا .. من البيت الأبيض. أعلم أن هناك مخاوف واسئلة كثيرة ، لكن لا يوجد مؤشر علي وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج الأرض مع الأحداث الأخيرة".
تعليق المتحدثة الذي جاء في مؤتمر صحفي مساء الاثنين ، أثار موجة من الضحك بين الصحفيين ، ما دفعها للتعقيب : "أردت أن أتأكد من أن الشعب الأمريكي يعرف أنكم جميعًا على علم بذلك - وكان من المهم بالنسبة لنا أن نقول ذلك من هنا لأننا سمعنا الكثير عن هذا الأمر".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، وهو يصعد إلى المنصة التالية ، بابتسامة: "شكرًا لتوضيح ذلك ، يجعل مهمتي سهلة".
في وقت لاحق في إحاطة البيت الأبيض يوم الاثنين ، سأل مراسل آخر كيربي عن تعليق فانهيرك ، موضحًا مصدر التكهنات، وقال : "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي بحاجة إلى القلق بشأن الكائنات الفضائية فيما يتعلق بهذه الأمور لا أعتقد أن هناك المزيد مما يجب قوله".
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