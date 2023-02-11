الانتهاء من تجهيزات مركز رعاية صحة الأسرة بمستشفى جامعة قناة السويس.. صور

جاء ذلك بالتزامن مع تفقد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تجهيزات مركز رعاية صحة الأسرة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وأشار الدكتور أحمد السقا إلى أهمية مراكز صحة الأسرة في تقديم الرعاية الوقائية عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض، وعوامل الخطورة المؤدية إليها، وتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المناسب بالإضافة إلى تقديم الرعاية العلاجية، والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة والمزمنة.

التنسيق، والإحالة، والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية، أو جراحية متقدمة غير متوفرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

رافق قيادات المستشفى الجامعى فى تفقد المنشأت كل من الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب حشيش مدير العيادات الخارجية .

كما قام الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للمشروعات الهندسية ومدير مركز الاستشارات الهندسيه التابع لكلية الهندسة بتقديم تقرير مفصل حول سير العمل داخل المبانى الجديدة بالمستشفى الجامعى مؤكداً أن العمل يسير وفقاً للجدول الزمنى الموضوع .

وأعلن الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن قرب البدء بمشروع مبنى رعاية مركزة جديد ؛ لتوفير خدمة طبية مميزة لمرضى إقليم القناة وفق أحدث المعايير العالمية للمنشات الطبية والحرص على أدق التفاصيل لضمان راحة المرضى .