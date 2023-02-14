نائب محافظ الأقصر يناقش مشروعات المساعدات اليابانية مع مسئولى سفارة اليابان

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر ، اليوم الثلاثاء، "كازوهيك وشيميزو" رئيس القسم الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق، وذلك لمناقشة سبل تنفيذ مشروعات المساعدات اليابانية بمحافظة الأقصر "منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني فى مصر KUSANONE"، وذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وأحمد الطيب مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

وأعرب رئيس القسم الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، عن سعادته بتواجده بمحافظة الأقصر السياحية، مؤكداً عظمة الحضارة الفرعونية التى تشهد عنها كافة شوارع المحافظة، وناقش الجانبين آليات تنفيذ مشروع إنشاء وحدة تجفيف طماطم بالطاقة الشمسية سيعمل على تطوير المعالجة الصناعية، وتحسين القيمة الكلية لزراعة الطماطم وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على أن مشروعات تجفيف الخضروات وعلى رأسها الطماطم، تمثل جانب هام فى الاستثمارات الزراعية بمحافظة الأقصر، وذلك لما تتمتع به محافظة الأقصر من جو مناسب للعديد من الزراعات، كما أنه يأتي تنفيذ هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفى نفس السياق عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.