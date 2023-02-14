وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسى - خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، لمركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب - أنه خلال العملية العسكرية الخاصة ارتفع عدد التعديات الإرهابية، التي قامت بها الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية والتشكيلات القومية بدعم من الغرب الجماعي على أهداف النقل والوقود والطاقة والهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية بشكل كبير.