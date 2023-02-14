وذكر المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، "في يناير الجاري.. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة قام بها أحد مؤيدي الأيديولوجية النازية ومواطن روسي لارتكاب جريمة متصلة بالإرهاب في منطقة شمال القوقاز، والتي تآمر عليها بتكليف من أجهزة المخابرات الأوكرانية".

وأضاف البيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه أثناء تفتيش منزل المشتبه به صادر عملاء الأمن الفيدرالي الروسي وسائل إرهاب جاهزة للاستخدام".. مشيرا إلى أنه أثناء الاستجواب اعترف المجرم بنواياه غير المشروعة.

وفتح المحققون قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي.