أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، أن عدد الهجمات الإرهابية من قبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية ضد الهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية، ارتفع بشكل كبير خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسى - خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، لمركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب - أنه خلال العملية العسكرية الخاصة ارتفع عدد التعديات الإرهابية، التي قامت بها الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية والتشكيلات القومية بدعم من الغرب الجماعي على أهداف النقل والوقود والطاقة والهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية بشكل كبير.
وذكر المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، "في يناير الجاري.. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة قام بها أحد مؤيدي الأيديولوجية النازية ومواطن روسي لارتكاب جريمة متصلة بالإرهاب في منطقة شمال القوقاز، والتي تآمر عليها بتكليف من أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وأضاف البيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه أثناء تفتيش منزل المشتبه به صادر عملاء الأمن الفيدرالي الروسي وسائل إرهاب جاهزة للاستخدام".. مشيرا إلى أنه أثناء الاستجواب اعترف المجرم بنواياه غير المشروعة.
وفتح المحققون قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي.