اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 02:10 م
أكرم القصاص
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الأمن الفيدرالى الروسى: إحباط هجوم إرهابى للمخابرات الأوكرانية فى شمال القوقاز

الإثنين، 23 يناير 2023 12:50 م
الأمن الفيدرالى الروسى: إحباط هجوم إرهابى للمخابرات الأوكرانية فى شمال القوقاز الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط هجوم وصفه بـ "الإرهابي"، دبرته المخابرات الأوكرانية في منطقة شمال القوقاز.

وذكر المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الاثنين، "في يناير الجاري.. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة قام بها أحد مؤيدي الأيديولوجية النازية ومواطن روسي لارتكاب جريمة متصلة بالإرهاب في منطقة شمال القوقاز، والتي تآمر عليها بتكليف من أجهزة المخابرات الأوكرانية".

وأضاف البيان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه أثناء تفتيش منزل المشتبه به صادر عملاء الأمن الفيدرالي الروسي وسائل إرهاب جاهزة للاستخدام".. مشيرا إلى أنه أثناء الاستجواب اعترف المجرم بنواياه غير المشروعة.

وفتح المحققون قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي.

 


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