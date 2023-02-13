اليوم السابع
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إصابة إسرائيلي فى حادث طعن بالقدس وشرطة الاحتلال تطلق النار على المنفذ

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:44 م
إصابة إسرائيلي فى حادث طعن بالقدس وشرطة الاحتلال تطلق النار على المنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مواطن إسرائيلي، أصيب بجروح خطيرة، في عملية طعن نفذت عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس، وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب عمره 20 عاما، بعد أن أصاب إسرائيلي بسكين.

من ناحية أخرى، شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمير إيهاب بسطامي (21 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان، قبل إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، ليوارى الجثمان الثرى في المقبرة الشرقية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن، فجر اليوم، استشهاد بسطامي متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، واعتقال خمسة، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة نابلس.

وباستشهاد الشاب بسطامي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم: 10 أطفال، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال

 

 


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