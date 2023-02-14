اليوم السابع
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ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:12 ص
ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما باستغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة استغلال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما 3 أطفال، وبسؤالهما أقرا باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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