اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل المتورط فى حادث إطلاق النار بجامعة ميتشيجان الأمريكية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:36 ص
مقتل المتورط فى حادث إطلاق النار بجامعة ميتشيجان الأمريكية المتهم
وكالات

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قالت الشرطة الأمريكية، إن المهاجم في حادث اطلاق النار جامعة ميتشيجان الأمريكية، "توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه".

وحسب موقع الحرة، قالت شرطة جامعة ولاية ميشيجان "لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

 

 

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة، كريس روزمان.

وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان "لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسقة لضمان أمن الجامعة".

ووصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم.

وعلقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

 


الشرطة الامريكية

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جامعة ميتشيجان الأمريكية



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