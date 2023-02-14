مقتل المتورط فى حادث إطلاق النار بجامعة ميتشيجان الأمريكية

وكالات

قالت الشرطة الأمريكية، إن المهاجم في حادث اطلاق النار جامعة ميتشيجان الأمريكية، "توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه".

وحسب موقع الحرة، قالت شرطة جامعة ولاية ميشيجان "لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

🚨UDPATE MSU SHOOTING:🚨Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF — MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة، كريس روزمان.

وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان "لدينا حاليا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسقة لضمان أمن الجامعة".

ووصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم.

وعلقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.