مقتل المتورط فى حادث إطلاق النار بجامعة ميتشيجان الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، إن المهاجم في حادث اطلاق النار جامعة ميتشيجان الأمريكية، "توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه".

وحسب موقع الحرة، قالت شرطة جامعة ولاية ميشيجان "لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

🚨UDPATE MSU SHOOTING:🚨Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF