3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعة ميشيجان الأمريكية

وكالات

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميشيجان، وانتشرت قوات إنفاذ القانون بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج، غربي ديترويت، بحثا عن مشتبه به.

وحسب موقع سكاى نيوز، لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية تذكر حول حدوث عنف مسلح، لكن كريس روزمان النائب المؤقت لرئيس شرطة الجامعة قال إنه تم إطلاق النار في موقعين.

وردت الشرطة على إطلاق النار الذي بدأ بعد الثامنة مساء بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال روزمان للصحفيين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون في وقت متأخر من الليل بعد حوالي 3 ساعات إنه تم العثور على ضحايا في كلا الموقعين.

وأكد أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 ضحايا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة، وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيجان في تغريدة على تويتر "لدينا 3 وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

وأشارت شرطة الجامعة إلى أن المشتبه به فر من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.

وقالت شرطة الجامعة إنها قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.