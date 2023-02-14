مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حاث تصادم بين سيارتين نقل، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع مواطن يدعى حماده صلاح مواس 24 سنة من محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشف الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحى الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث، انقلاب سيارة ملاكى، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.