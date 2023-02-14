مصرع شخص صدمته سيارة أمام قرية بدهل ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص ووفاته امام قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وضبط السيارة وقائدها.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى يوسف محمد سمير، جثة هامدة وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.