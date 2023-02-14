محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على رأس وفد من أعضاء الاتحاد من رجال أعمال ومستثمرين، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء خطوة هامة في سبيل تذليل عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما تعد فرصة لجذب عدد من المشروعات والاستثمارات الجديدة، ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

وقدم المحافظ شرحا وافيا للحضور لما قامت به المحافظة من إنجازات طوال الفترة السابقة، وخاصة في إطار الاستعدادات للتجهيز لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي من بنية تحتية وتجهيزات وإنشاءات جديدة وتجميل، وعدد كبير من المشروعات الأخرى في مدة زمنية قصيرة، والتي أظهرت مدينة شرم الشيخ في أبها صورة وجعلها قبلة سياحة المؤتمرات على مستوى العالم بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

كما طرح المحافظ عدد من المعوقات التي تقابل عددا من المستثمرين جراء ظروف خارجية وليس لهم طرف فيها كجائحة كورونا والأزمات العالمية المتلاحقة، وأكد أنه لا يدخر جهدا في الوقوف بجانب كل مستثمر متعثر وطرق كافة الأبواب لحل مشكلاتهم.

وفى كلمته، أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بجهود محافظ جنوب سيناء، مشيدا بدوره البارز على كافة الأصعدة والتي تبلورت نتائجها في الطفرة الهائلة التي تشهدها جنوب سيناء في كافة المجالات.

وأضاف ان الهدف من هذه الزيارة هو المساعدة في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة والإطلاع على كافة المعوقات وحصرها وتقديم حلول سريعة لها والعمل على جذب العديد من الاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد المصرى، كما أكد على قيام أعضاء الاتحاد بجولة بمدن المحافظة لاستبيان المعوقات على أرض الواقع، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.