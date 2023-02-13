19 فبراير.. بدء تلقى مصوغات التعاقد ضمن مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء استلام مصوغات التعاقد من المرشحين لشغل وظيفة "معلم فصل / معلمة رياض أطفال"،وذلك ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل"

ووجه المحافظ وكيل الوزارة بتوفير كافة التيسيرات اللازمة ،أثناء تقديم المعلمين المرشحين مصوغات التعاقد ، حيث تبدأ المديرية في تلقى مصوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل 19 فبراير الجاري وحتى الخميس 2 مارس المقبل.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة ،أنه يتعين على المتقدم أو المتقدمة من معلمي الفصل أو رياض الأطفال ، تجهيز المصوغات والأوراق الرسمية والتي تشمل(بطاقة الرقم القومي سارية وجهين/صحيفة الحالة الجنائية/شهادة الميلاد المميكنة/أصل المؤهل الدراسي/ إقرار الذمة المالية/إقرار الحالة الاجتماعية/ملف مسوغات تعيين + ملف كرتون فارغ / (4) صور شخصية حديثة/ (2) دمغة ، عدد (2) تنمية موارد/ الرقم التأميني/شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور/ شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث/إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي /قرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات).