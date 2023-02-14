محافظ الدقهلية يحيل 53 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 53 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية، بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنزلة ونبروه والجماليه ومنية النصر ودكرنس وشربين وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر نقص، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و1 محضر تصرف فى دقيق ( بكمية قدرها 23 شيكارة)، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر ضرب وهمى لرغيف الخبز، و25 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر)، و1 محضر تجميع سلع تموينية، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و1 محضر سلع بدون بيانات و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1 محضر عدم إعلان عن مخازن، 1 محضر اعدام سلع منتهيه الصلاحية و1 محضر سلع بدون فواتير، و1 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر تبديد حرز، و1 محضر طلمبة بدون ترخيص و تم التحفظ على 1180 كجم سكر، 54 كجم زيت طعام 19 كجم لحمة مفرومة، وتم اعدام 6 كجم صدور فراخ و15 طبق كبدة و4 كجم بانيه و9 كجم قمر الدين و14 كيس توابل فراخ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة دكرنس بإشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة شربين بإشراف ومتابعة المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



لجوم فاسدة



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