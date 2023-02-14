محافظة أسوان تعقد اجتماعا تنسيقيا للتسويق المجانى الدولى بمنصة أيادى مصر

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقدت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان ، اجتماعا تنسيقيا، اليوم الثلاثاء، فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لإبراز الأنشطة التى تقوم منصة "أيادى مصر"، لاستعراض آلية التسويق المجانى الدولى للمنتجات اليدوية عن طريق المنصة.

حضر الاجتماع، أحمد سعيد المنسق العام لمنصة أيادى مصر بالمحافظة، بجانب ممثلى المحليات ومديريات الشباب والرياضة، والقوى العاملة، وتنمية القرية ومشروعك، وكذا المجلس القومى للمرأة والإتحاد الإقليمى للجمعيات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أكدت نائبة محافظ أسوان، أن منصة أيادى مصر تساهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها ، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة " رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضحت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، أن المنصة تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضاً إستعراض عدد من المقترحات والتى من بينها تنظيم معرض ثابت فى كل محافظة لمنتجات أيادى مصر ، والتوسع فى التعريف بأعمال الوحدة ، مع عقد دورات تدريبية عن كيفية توثيق وتصوير وتسويق المنتجات، وكيفية تسعيرها، بجانب التدريب على كيفية إدراج المنتج على المنصة والإشتراك فيها، بالإضافة إلى الإعلان فى كل الوحدات والجهات الأهلية لتنمية المجتمع للتسجيل على المنصة لمن لديه الرغبة بالمشاركة فى التدريب، علاوة على تعلم كيفية التعامل مع المنتج المرتجع، وتبادل الخبرات مع المحافظات الأخرى.

وتابعت "أبوزيد"، أنه تم كذلك عرض كيفية تصنيع المنتج ، والتى من بينها قيام أسوان بتصنيع الأثاث من مخلفات النخيل، وكذا المنتجات الرخيصة لتجهيز المنازل، على أن يكون هناك ممثل عن وحدة أيادى مصر بجمعيات تنمية القرية، وحجز عيون لعرض المنتجات اليدوية وتبادل المنتجات بين المحافظات الحدودية المماثلة.