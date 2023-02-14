اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:13 م
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء السعودى يؤكد مساندة المملكة للمتضررين من الزلزال فى سوريا وتركيا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:05 م
مجلس الوزراء السعودى يؤكد مساندة المملكة للمتضررين من الزلزال فى سوريا وتركيا مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء السعودى، وقوف المملكة ومساندتها للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا لتجاوز تداعيات الزلزال المدمر الذى ضربهما الأسبوع الماضى.

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ناقش المجلس تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة فى التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


وتطرق المجلس إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيدا بدعم ولي العهد السعودي للقطاع التقني والرقمي والذي عزز من مكانة المملكة كمركز محوري للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر (ليب 23) من الإعلان عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة.


وأشارالمجلس إلى أن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري يعكس اهتمام المملكة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالميا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية.


وقرر مجلس الوزراء السعودي انضمام المملكة إلى عضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو)، كما فوض عددا من الوزراء والمسؤولين للتباحث مع نظرائهم من عدة دول حول مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في عدد من المجالات.


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