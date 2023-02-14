لجنة تعاين أحد المواقع المقترحة من محافظة الدقهلية لإنشاء مجمع مواقف حضارى بدكرنس

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، برئاسة لجنة للقيام بالمعاينة علي الطبيعة لإحدى المواقع المقترحة من قبل المحافظة لانشاء مجمع مواقف حضارى بمدينة دكرنس، لربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقرى والمراكز بنطاق المحافظة، وأيضا المحافظات بالإضافة إلى منطقة خدمات تتضمن أنشطة مختلفة وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة دكرنس وقد ضمت اللجنة الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط العمراني، والمحاسب احمد البندارى مدير عام المواقف، ومحمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة، محمود سعد وكيل إدارة الأملاك، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان، والمهندس محمد متولي مديرية الاسكان، والمهندس الزناتى عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندسة مني العجمي ادارة التخطيط، والمهندس احمد عبد الحكم الإدارة الهندسية، وعلاء صالح مدير مواقف، ومسعد عبد الغني مدير املاك برئاسة مركز ومدينة دكرنس.

ومن جانبه، أوضح مدير عام المواقف أنه تمت معاينة الموقع على الطبيعة من خلال أعضاء اللجنة، وقال مدير عام المواقف أن الموقع المقترح تبلغ مساحته الكلية 3800 متر مربع، مضيفا انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية سيتم اعداد الدراسات الفنية والهندسية والادارية والمالية اللازمة للبدء في التنفيذ.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية في هذا الشأن.