فوز "هندسة المنصورة الجديدة" بالمركز الثالث فى هاكاثون بنها للحكومة الذكية

الدقهلية :محمد الحبشي

فازت كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة ، بالمركز الثالث بهاكثون بنها العلمي بالتنافس مع 254 فريق بحثي ممثل لعدد 38 جامعة حكومية وأهلية وخاصة فى مجال التخطيط الذكى فى التصفيات النهائية لهاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها 2023، وبالتعاون مع شركة أمازون الأمريكية ووزارة التعليم العالي.

وصرح الدكتور معوض الخولي بأن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة فى هاكاثون جامعة بنها للحكومه الذكية في ضوء رؤية مصر 2030 لتحول مصر نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة ويشجع الابتكار والبحث والتطوير كجزء رئيسي من هذه الرؤية

وأوضح الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة بان فكره المسابقه للطلاب المشاركين كانت نابعه من التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة معدلات الإحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى الذى تسبب فى ذوبان كميات كبيرة من الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالى هذه التغيرات أدت إلى زيادة هطول الأمطار، وأصبح الهدف الرئيسى للعديد من المدن هو حل مشكلة السيول.

وتأتي فكرة المشروع بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار بدلا من التخلص منها فيما يسمى بالبنية التحتية الخضراء وإدارة مياه الأمطار حيث يتم تصميم طرق ماصة للماء فيما يسمى ب Absorbent roads and pavements

باستخدام أنواع معينة من المواد التى تعمل على امتصاص ومعالجة وتخزين المياه بحيث تصبح المدينة ذات كفاءة مائية عالية وذلك باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى علما بان الجامعه تتبني منذ اليوم الاول مشروعات تخرج لطلابها بعنواني الذكاء الاصطناعي للدفعه الاولي و التغير المناخي للدفعه الثانيه

وأضافت الدكتورة ساره البهلول مدير البرامج العلمية بكلية الهندسة، أن الفريق المشارك تحت إشراف، المهندسة آية عبد العظيم، المعيد بكلية الهندسة، ويضم الفريق محمد وليد الكيلانى، المهندس محمود سعيد حسن الجندى، المهندس علاء عبد الناصر عباس ، المهندسة ملك نبيه منصور، المهندس عمرو عبد الوهاب إبراهيم.