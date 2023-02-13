رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك فى معرض القاهرة الدولى للابتكار.. صور

الدقهلية : محمد الحبشى

شارك الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، بمسرح فندق سانت يجيس الماسة بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وافتتح اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فاعليات المؤتمر، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الشهر القادم، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور دولي كبير مشيرًا إلى أن ضيف شرف هذه النسخة هي دولة البرتغال ، والشريك الاستراتيجى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية في روسيا الاتحادية.

جدير بالذكر أن المعرض تم إطلاقة منذ عام 2014، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وعقدت النسخ السابقة منه في الحرم اليوناني بالتحرير، وقصر البارون، وقلعة صلاح الدين، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض لهذا العام.

وشهد المعرض هذا العام مئات الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، وتنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية، وعقد محاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية.

وأضاف "الخولي" أن معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذى تنظمه الأكاديمية سنوياً منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة، وعلى قائمة المعارض الدولية، موضحًا أن المعرض يهدف إلي إتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم في أكبر سوق إقليمي للابتكار.

وأكد الدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المعرض هو إحدى الآليات التنفيذية التي تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها، وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائي يحمل علامة "صنع في مصر"، وهو أيضاً آلية للتسويق التكنولوجي بالتعاون مع بنك الابتكار المصري، وشركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي التابعين للأكاديمية، ويضم المعرض على مدى يومين 11 جناح متخصص هم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم)، وتم عرض حوالي 200 اختراع وابتكار في مختلف المجالات الحيوية المهمة.