غدا الحفل الختامى لمهرجان المنصورة المسرحى

الدقهلية : محمد الحبشى

أعلن النائب أحمد سلام الشرقاوى الرئيس التنفيذى للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحى "دورة الفنان عبدالغفار عودة" إقامه حفل ختام مهرجان المنصورة المسرحى غدا الأربعاء بمسرح قصر ثقافة المنصورة فى تمام الساعة السابعة مساء.

وأوضح الرئيس التنفيذى، أن حفل الختام سيشمل توزيع 67 جائزة للتمثيل والإخراج، وكل عناصر العمل المسرحى، مؤكدين أن الجوائز تحمل أسماء وفنانى المسرحى بمدينة المنصورة، وذلك فى إطار الاهتمام بإعادة مدينة المنصورة، عاصمة الفن والأدب والثقافة والعلوم إلى سابق عهدها، وإحياء الإرث القديم من الفنون والحفاظ عليه ليخرج منها أجيال وأعلام يرفعون راية مصر فى شتى المجالات عالية خفاقة.

وأضاف الشرقاوى، أن المهرجان تضمن 17عرضا مسرحيا بمشاركة 6 فرق مسرحية من دول عربية مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 45 جائزة للمسابقة الاقليمية العربية، 22جائزة للمسابقة المحلية.

وثمن "الشرقاوى" دور أهالى مدينة المنصورة ورواد العروض المسرحية المختلفة لحرصهم على الحضور بكثافة فى مسرح قصر ثقافة المنصورة و مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية والتزامهم بتعليمات فريق التنظيم ليخرج المهرجان بالصورة المشرفة.

ويذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي يقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، بالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني و تأسس المهرجان في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس اللجنة العليا للمهرجان و المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏