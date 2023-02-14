عاطلان يعترفان بسرقة 31 دراجة نارية فى الجيزة ويكشفان عن أسلوبهما

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

اعترف عاطلان تم القبض عليهما في الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى ل سرقة الدراجات النارية ، وذكرا أنهما يستخدمان أسلوب توصيل الأسلاك في السرقة.

وأضاف المتهمان أنهما استغلا خبرتهما لكونهما مسجلين خطر، في سرقة الدراجات النارية المركونة في الشوارع، أمام العقارات، بمنطقتي أوسيم والعجوزة، وتمكنا من سرقة 31 دراجة بخارية، وذكرا أنهما يبيعان الدراجات النارية المسروقة لمتهم ثالث، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، لعلمه أنها مسروقة.

بمواجهة المتهم الثالث اعترف بشراء الدراجات النارية من المتهمين، مع علمه أنها من حصيلة جرائم سرقة، وأرشد عن الدراجات المسروقة، ,تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدارجات النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تم استهداف اثنين منهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (13) واقعة سرقة بدائرة (مركز شرطة أوسيم – قسم شرطة العجوزة) وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع للمتهم الثالث "عميل سئ النية" ، تم ضبطه وبإرشاده أمكن العثور على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.