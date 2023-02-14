"طلاب طنطا" يحصدون 8 ميداليات متنوعة ببطولتى الجودو والكاراتيه للجامعات

الغربية مصطفى عادل

حصد طلاب جامعة طنطا 8 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم فى بطولتي الجودو والكاراتيه للجامعات والمعاهد المصرية، ضمن الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «الشهيد الرفاعى» رقم 50، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

فاز بالميدالية الذهبية الطالبة فاطمة محمد عطية بالفرقة الأولى بكلية التجارة، وبالميدالية الفضية كلا من الطالبة آلاء محمود صلاح رجب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، والطالبة جنى محمد صلاح عامر الفرقة الأولى بكلية الآداب، وفاز بالميدالية البرونزية كلا من الطالب محمد محمود عبد الله الفرقة الأولى كلية التربية الرياضية ميداليتين، والطالبة هاجر فيصل محسن الفرقة الأولى تربية رياضية.

‏كما فاز لاعبو منتخب الكاراتيه بالجامعة بميداليتين وعدد من المراكز المتقدمة، حيث حصل الطالب طارق محمد فتحي شعبان كلية الهندسة علي المركز الثاني كما حصل علي الميدالية الفضية في مسابقة الكاتا الفردي (طلبة)، وحصل فريق الكاتا جماعي (طلبة) علي المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية كل من الطالب طارق محمد فتحي شعبان كلية الهندسة، والطالب عمرو احمد السيد محمد كلية التربية الرياضية ، الطالب محمد عصام شعبان درويش كلية التربية الرياضية ، الطالب محمود مصطفي عامر كلية الهندسة، كما حصل فريق الكاتا الجماعي (طالبات) علي المركز الخامس، كما حصل الطالب محمود عامر طلحة علي المركز الخامس في الكوميتيه الفردي (طلبة)وزن تحت ٦٠كجم، وحصل فريق الكوميتيه جماعي (طالبات) علي المركز الخامس وحصل فريق الكوميتيه جماعي (طلبة) علي المركز الخامس في بطولة الجامعات المصرية.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا طلاب الجامعة بمنتخبي الجودو والكاراتيه الفائزين بالميداليات مؤكدا حرص الجامعة على مشاركة طلابها فى المسابقات الرياضية وتعزيز ثقافة التميز وقدراتهم التنافسية، وغرس روح الانتماء وقيم المشاركة، مثمنا الإنجازات التي يحققها قطاع شئون التعليم والطلاب، ووجه الشكر للدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والادارة العامة لرعاية الشباب لجهودهم في الارتقاء بالأنشطة الطلابية والحرص على المشاركات في المنافسات المتنوعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي المصرية.