شاب يبدأ بتمويل من جهاز المشروعات وينجح فى الوصول لرأس مال 5ملايين جنيه..صور

المنوفية - محمد فتحى

يواصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة المنوفية، نجاحاته، حيث يسطر الجهاز قصص نجاح فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، ما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

فهمى الميهى صاحب الـ48عاما، والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، قال لـ"اليوم السابع": "منذ طفولتى، وأنا أفكر فى عمل مشروع بعد التخرج من الجامعة، وبعد التخرج من كلية التجارة جامعة المنوفية، قمت بالذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمدينة شبين الكوم وبالتحديد فى عاما 2015 وكان يسمى وقتها بالصندوق الاجتماعى وطرحت فكرة تنمية مشروع مصنع صغير سلك الرباط الحديد إلى يقوم باستخدامه الحدادين فى تربيط حديد الاسقف.

وتابع الميهى بالفعل وافق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر على منحى قرض بقيمة 250 ألف جنيه، وبالفعل تم تنمية المشروع بتوفير الخامات وقمت بالعمل ومعى 6أشخاص على 3 ماكينات لصناعة سلك الرباط الحديدى سلك الرباط الحديد إلى يقوم بإستخدامه الحدادين فى تربيط حديد الاسقف، والمشروع ظل ينمو حتى أصبح من أفضل المصانع فى المنطقة بأكملها.

ويشير أنه بعد زيادة رأس المال ونجاح المشروع فكرت فى إنشاء مشروع تصنيع وتجميع لمبات الليد وبالفعل نجحت فى تشغيل المشروع بعد مرور عام أصبح المشروع ينمو وفى نجاح مستمر وتم توفير مايقرب من 50 فرصة عمل بالمصنع بمرتبات مميزة، وقمت بالتأمين على العاملين فى التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأمين الصحى عليهم جميعا.

ويضيف الميهى كنت أسدد القرض عبارة عن أقساط شهرية 10 آلاف جنيه وتم الانتهاء من سداده قبل الموعد المحدد بينى وبين جهاز تنمية المشروعات وأصبح رأس المال يقارب 5مليون جنيه.

وينصح الميهى الشباب بعدم انتظار الوظيفة وتحقيق أحلامهم فى عمل قروض والبدء فى المشاريع التى يحلمون بها، حتى يستطيعوا تحقيقها.

وكان المحاسب إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة" للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان " سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيلهن وتطوير قدراتهن فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وإنطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب بشتى المجالات للعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة لإحداث تنمية شاملة وذلك فى ضوء تنفيذ المشروع القومى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى أطلقها رئيس الجمهورية.

كما أشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان " إبدأ مشروعك"، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى وكذا دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية، موضحاً بأن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ (520) مشروع لتوفير (1023) فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار (60) ترخيص مؤقت لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع (19) مشروعاً، وإصدار (170) شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لحياة كريمة.

وفى مجال الخدمات الغير مالية، تم تنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التى تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وقد أكد "حجازى" على أن جهاز تنمية المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين فى الإستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز سواء فى مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.



فهمى الميهى بدأ مشروع بتمويل 250ألف جنيه