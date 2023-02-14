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زي النهارده..الجنايات تقضي بالسجن المشدد لمتهمين فى قضية "خلية الزيتون"

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:10 م
زي النهارده..الجنايات تقضي بالسجن المشدد لمتهمين فى قضية "خلية الزيتون" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زي النهارده من سنة يوم 14 فبراير لسنة 2022، محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم أخر، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت.
 
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 
 

خلية الزيتون

خليه ارهابيه

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