زيلينسكى يوقع مرسوما بتشكيل إدارة عسكرية جديدة فى شمال أوكرانيا

ونُشر المرسوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس الأوكراني، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية.

وذكر المرسوم أنه "بما يتماشى مع قانون أوكرانيا بشأن النظام القانوني للأحكام العرفية، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وإدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف ينبغي أن تتخذ التدابير المتعلقة بتشكيل الإدارة العسكرية المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم".

ولم يتضح بعد من سيرأس الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف، وفقا للوكالة الأوكرانية.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف" إن أوكرانيا حرمت روسيا من هيمنتها في البحر الأسود".

وأضاف ريزنيكوف - في مؤتمر صحفي عقد في أوديسا ونقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -"لقد حرمنا الاتحاد الروسي من الهيمنة في البحر الأسود، وعلى وجه الخصوص، بعد الاستخدام الناجح لناقلتنا الأوكرانية "نبتون" عندما أغرقت الطراد "موسكفا".

وتابع "لم تتمكن روسيا من الاستيلاء على أوديسا برا، وحاليا، تم دفع القوات الروسية مرة أخرى نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو والذي يعد بحد ذاته، حاجزا وقائيا طبيعيا قويا".

وأضاف" بالنسبة للأراضي الواقعة على الضفة اليسرى في جنوب أوكرانيا، فإن القوات الروسية هناك لديها فرصة لتجديد الأسلحة والمعدات، وبالتالي فإن الوضع هناك بالطبع أكثر توترا".