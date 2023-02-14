زراعة 70 ألف شجرة فى بورسعيد ضمن مبادرة "الحد من التغيرات المناخية"

استقبلت محافظة بورسعيد اليوم 70 ألف شجرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قافلة الأشجار، بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، موجها الشكر للرئيس السيسى على هذه المبادرة التى تأتى فى إطار إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وتستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع فى أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم زراعة الأشجار المثمرة فى المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والجامعات والطرق الرئيسبسة والفرعية، والأماكن المغلقة، للحفاظ على تلك الأشجار، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لها هدف قومى بتشغيل الأيدى العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وبالتالى توفير فرص عمل وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لما لها من ٱثار ايجابية فى الحد من التغيرات المناخية، المتمثلة فى خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره، وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعى البيئى وبالتالى الحصول على أكسجين نقى مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.