أوقاف بورسعيد تطلق حملة نظافة المساجد وترفع الطوارئ استعدادا لشهر رمضان.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت حملة وزارة الأوقاف لنظافة المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، في محافظة بورسعيد، بحضور عدد من القيادات الدينية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور مسعد فتحي، مدير الدعوة، فايز حسين، مفتش عام وزارة الأوقاف، محمد شعبان، مدير إدارة الضواحي.



انطلاق حملة النظافة ببورسعيد

قاد جمال عواد، مدير عام مديرية أوقاف محافظة بورسعيد ، الحملة الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مؤكداً على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال.

ورفع المشاركون في الحملة، شعار أن "خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا"، وأكدوا أن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وأكد الشيخ جمال عواد، مدير عام مديرية أوقاف بمحافظة بورسعيد، أنه تم انطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد، في إطار تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وضمن خطة وزارة الأوقاف في محافظات الجمهورية.



كلنا في خدمة بيوت الله

وأضاف مدير عام الأوقاف ببورسعيد، أن الحملة انطلقت في مساجد المحافظة، على أن تشمل جميع المساجد في كافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لافتاً إلى أن الحملة انطلقت تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".

وأوضح، أن الحملة بدأت بعدد من مساجد حي المناخ مثل : مريم، صالح سليم، حمدي تمام، وغيرها، وستشمل كافة مساجد بورسعيد بشكل دوري خلال الأيام القادمة وحتى شهر رمضان القادم.

وأشار إلى أن، جميع الأديان تدعو إلى النظافة ولذلك لابد عليما جميعا مسئولين ومواطنين الحفاظ على نظافة بيوت الله، مؤكداً أنه يتم تنظيم حملات توعية بشكل منتظم للحث على النظافة والاهتمام بالمساجد.



405 مساجد وزاوية ببورسعيد َتضم محافظة بورسعيد ما يقرب من 405 مسجد وزاوية، في شتى الأحياء "مناخ، عرب، شرق، زهور، ضواحي، غرب، وجنوب"، ومدينة بورفؤاد بما تشمله من منطقة شرق بورسعيد، بينهم ما يقرب من 110 مسجد كبير تُقام فيهم شعائر صلوات عيدا الفطر والأضحي.

وفي هذا الصدد، أعلن جمال عواد، مدير عام أوقاف بورسعيد، عن رفع حالة الطوارئ في كافة المساجد التي تتم بها عمليات التطهير والتعقيم والنظافة، على أن تتم النظافة بشكل دوري في المساجد.



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جانب-من-أعمال-النظافه



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