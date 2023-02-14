رفع 340 طن قمامة و45 طن أتربة من المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 340 طن قمامة، و45 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية، واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية، حيث شمل العمل المرور علي شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية الآداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار وتم رفع الاتربة من كافة المناطق.

كما شملت الأعمال غسيل البلدورات والأرصفة بالشوارع الرئيسية، كما تم معاينه تركيب بالوعات الأمطار بشارع بورسعيد قبل الانتهاء من أعمال رصفه، وذلك استعداداً لصرف مياه الأمطار فور سقوطها كما تم متابعه اعمال تسليك بالوعات الأمطار بشارع الجمهورية وفيما يخص التشجير والتجميل تم زراعه ثلاثة احواض بمحيط تمثال رمسيس بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش كما تم رفع مخلفات تهذيب الاشجار والمساحات الخضراء من شارع احمد ماهر وشارع الثانوية وشارع الجيش كما تم ترميم الأجزاء المتهالكة من رصيف المشاة بشارع عبد السلام عارف وفي مجال الإنارة العامة تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجيش وحديقة صباح الخير يا مصر وحديقة الاندلس العامة واستمر العمل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وقد شارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة ما بين 5و10و20طن ومكابس و4 لودرات بوكيت و2لودر كبير و2سيارة كهرباء و6سيارات نصف طن و2سيارة مياه لري الجزر الوسطي والحدائق 3 سيارات مكنسية.

وأكد "المحافظ " المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.



حملات النظافة



حملات النظافة



حملات النظافة



حملات النظافة