اليوم السابع
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رئيس وزراء نيوزيلندا: إعصار جابرييل أخطر حدث طقس نشهده هذا القرن

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:30 ص
رئيس وزراء نيوزيلندا: إعصار جابرييل أخطر حدث طقس نشهده هذا القرن كريس هيبكنز
كتبت رباب فتحى

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قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريس هيبكنز، اليوم الثلاثاء، إن إعصار جابرييل هو أخطر حدث طقس تشهده نيوزيلندا هذا القرن، مؤكدا أن الشدة والأضرار التي نراها لم نشهدها منذ جيل.

وأضاف أن الحكومة لا تزال ترسم صورة لآثار الإعصار بينما يستمر في الظهور، موضحا: "لكن ما نعرفه هو أن التأثير كبير وواسع الانتشار ".

وقال مسئولون يوم الثلاثاء إن حوالي 2500 شخص تم إجلائهم حتى الآن - لكن هذا العدد قد يتغير ، حيث لا تزال هناك مناطق كبيرة لا يمكن الوصول إليها ومقطوعة عن الاتصالات.

وأعلنت البلاد حالة الطوارئ الوطنية يوم الثلاثاء مع ظهور حجم الأضرار التي سببتها العاصفة.

وقال وزير إدارة الطوارئ ، كيران ماكنولتي ، إن جابرييل "حدث طقس غير مسبوق".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة الثالثة فقط في تاريخ نيوزيلندا التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ الوطنية. يعني هذا التقييم أن الحكومة الوطنية يمكنها إرسال الموارد عبر البلاد لتعزيز جهود الدفاع المدني.

وارتفعت مياه السيول لتغلف المنازل والمباني في بعض المناطق، واحتمى الناس في خليج هوكس على الأسطح ، ولا تستطيع المروحيات العسكرية الوصول إليهم  بينما جرفت الانهيارات الأرضية حول الجزيرة الشمالية المنازل وقطعت الطرق السريعة بالولاية.

ونقلت "الجارديان" عن أدريان ماسون ، من إسك فالي في خليج هوكس ، قولها إن ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا اضطرت للخروج من نافذة غرفة نومها في منتصف الليل والسباحة إلى بر الأمان مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات ، وحوصر الجيران على أسطح منازلهم مع ارتفاع المياه.

وقالت الصحيفة إنه رغم هروبهم إلى بر الأمان في منزل على أرض مرتفعة ، لكن لا يزال يتعذر على رجال الإنقاذ الوصول إليهم ، لأن النهر جرف الطرق.

وقالت ماسون إن الفيضانات كانت "كارثية". وأضافت أن منزلهم المبني حديثًا كان مغمورًا ، ويبدو أن الممتلكات الأخرى المحيطة بالنهر "تدمرت تمامًا".

 

 


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جابرييل

إعصار جابرييل

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