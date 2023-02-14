رئيس جامعة بنها يفتتح بطولة الخماسي الدولية لكرة القدم للوافدين بمشاركة 10 دول

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، فعاليات البطولة الدولية الأولى لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين، والتى تنظمها الجامعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين بالجامعة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن سعادته البالغة بافتتاح البطولة الدولية الأولى لخماسىي كرة القدم للطلاب الوافدين والتي حظيت جامعة بنها باستضافتها على ملاعب الجامعة، موجهًا الشكر لجميع الدول المشاركة والنجاح والتوفيق لفعاليات البطولة.

وأكد الدكتور جمال سوسه، أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين والاهتمام بالخدمات المقدمة وذلك ضمن توجهات استراتيجية مصر 2030، ويندرج تحت مظلة مبادرة "أدرس في مصر" ، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهم القوى الناعمة لمصر في الخارج وجسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية والدول الشقيقة والصديقة.

وأشار، إلى أن جامعة بنها تشهد نقلة نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.

وأضاف الدكتور جمال سوسه، أن الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي ووحداتها المتميزة بالجامعات تعمل على خلق جو المشاركة بين الطلاب المصريين والوافدين في مختلف الفعاليات وذلك لكسر الحاجز النفسي ودمج الطالب الوافد مع المصري وتحقيق أقصى استفادة علمية واجتماعية للطلاب الوافدين .

الجدير بالذكر أن فعاليات البطولة الدولية الأولى لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين تُقام تحت مِظلة مبادرة "ادرس في مصر"، والتي تتبناها وزارة التعليم العالي من أجل جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

ويُشارك فى البطولة 10 دول وهم: " السودان ، جنوب السودان، فلسطين، الصومال، كازاخستان، جزر القمر، موريتانيا، السنغال، إندونيسيا، اليمن"، وتُقام الفعاليات على ملاعب جامعة بنها، فيما ستُقام المباراة النهائية بالصالة المُغطاة باستاد بنها الرياضي بمشاركة وفود من جميع الدولة المُشاركة بالبطولة.



الحضور بالافتتاح



جانب من الحضور



جانب من الافتتاح