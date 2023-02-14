رئيس جامعة بنها يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023م، الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، وعدد من رؤساء الجامعات ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

كما شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في افتتاح المعرض الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى اليوم 14 فبراير الجارى.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن مشاركة جامعة بنها في المعرض تأتى انعكاسا لاهتمام الجامعة علي دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج من خلال سياسة متكاملة لدعم الابتكار والمعرفة والربط بين المعرفة ومخرجات الابتكار.

وأشار، إلى أننا في جامعة بنها نسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام، حيث يوجد لدينا حاضنات تكنولوجية والتى تعتبر إحدى أدوات تحفيز إستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.

كما يوجد لدينا أيضا مركز ريادة الأعمال والابتكار ومكتب التايكو بالجامعة والذى من خلاله تكون الجامعة مركز إشعاع قومى متميز ورافدا من روافد المجتمع لتسهم فى رفع عجلة البناء والتنمية الشاملة، كما لدينا عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع نسعى لتمكينهم وتأصيل مفاهيم حقوق الملكية الفكرية لديهم لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية، مؤكداً أن هدفنا فى جامعة بنها الاستثمار فى الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل.

وخلال مشاركته فى الفعاليات تفقد الدكتور جمال سوسة، وعدد من المشاركين جناح جامعة بنها فى المعرض، بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا " تايكو " جامعة بنها ، حيث تم الإستماع لشرح لعدد من الابتكارات والنماذج الأولية التى تشارك بها الجامعة فى فعاليات المعرض، في مجالات الزراعة، والطب البيطرى، والعلوم، والهندسة، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي، والطب وريادة الأعمال والتصنيع الدوائي.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يجمع العلماء والمُبتكرين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الاستثماري ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم؛ لعرض وتبادل خبراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم، معتبرًا أن هذه فرصة متميزة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة لنقل نتائج البحوث بسرعة إلى السوق حتى يشعر بها المواطنين.