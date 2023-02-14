رئيس جامعة العريش يتفقد الكليات ويتابع سير العملية التعليمية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد اليوم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عدد من كليات الجامعة يرافقه الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلنت جامعة العريش ان الجولة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بكليات الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، لتوفير مناخ دراسى ملائم، وتقديم كافة سبل الراحة للطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية انتظام المحاضرات، وحسن التعامل مع الطلاب وتذليل اى عقبات تواجههم، وقال رئيس الجامعة للطلاب " لكم الحق أن تفخروا بانتسابكم لجامعة العريش،وجميع العاملين بالجامعة في خدمة الطالب".

وانتظمت مجددا الدراسة بكليات جامعة العريش، بعد استقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022 / 2023.

وكانت جامعة العريش قد أعلنت فى بيان، جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية وانتظام العملية التعليمية كما تم إعلان الجدول الزمنى للفصل الدراسي الثاني وجدول الأنشطة الطلابية.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بالمدن الجامعية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، حيث تم الانتهاء من أعمال التعقيم ومختلف أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية، واستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

وأكد انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية سليمة، ووضع خطة للأنشطة الجامعية التي تنمي مهارات الطلاب.

وأشار الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى كل الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية وإجراء اعمال الصيانة اللازمة، وجاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، والعمل على رفع المقررات الإلكترونية من خلال منصة الجامعة الرقمية، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.