انتظام الدراسة بكليات جامعة العريش وتسكين الطلاب فى المدن الجامعية

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت مجددا الدراسة بكليات جامعة العريش، بعد استقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022 / 2023.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية وانتظام العملية التعليمية كما تم إعلان الجدول الزمنى للفصل الدراسي الثاني وجدول الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، حيث تم الانتهاء من أعمال التعقيم ومختلف أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية، واستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

وأكد انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب،و توفير بيئة تعليمية سليمة، ووضع خطة للأنشطة الجامعية التي تنمي مهارات الطلاب.

وأشار الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى كل الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية وإجراء اعمال الصيانة اللازمة، وجاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، والعمل على رفع المقررات الإلكترونية من خلال منصة الجامعة الرقمية، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.

يذكر أنه وفقا للبيانات الرسمية وصل عدد الطلبة بالجامعة لـ 7292 طالبا وطالبة، وبداخل حرم الجامعة 11 كلية وهي"التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية"، و مجمع للمدرجات، والمعامل المركزية لكلية الطب، و مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالي سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية في المدينة بأسعار مناسبة.