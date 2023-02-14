اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: المجتمع الأهلى يعيش أزهى عصوره

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:33 م
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: المجتمع الأهلى يعيش أزهى عصوره الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المادة 75 من الدستور غير مسبوقة على مستوى دساتير العالم، وتقول إن المواطنين لهم حق فى تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، وتحصل الجمعيات على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا تدخل للجهات الإدارية في شؤونها، ولا تمارس أنشطة عسكرية أو سرية.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه صدر القانون 70 لسنة 2017، وكان به بعض المشكلات التي لا تساعد الجمعيات على القيام بدورها، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 وطلب فتح حوار مجتمعى مع وقف القانون، موضحا أن خروج القانون عام 2019 الذي يمنح الحريات ويمنع حل جمعية إلا بحكم قضائي، وبه مزايا متعددة للجمعيات الأهلية.
 
وذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره، وإعلان عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني، أفرز عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والجمعيات تعمل بحرية كاملة. 

العمل الأهلي

الجمعيات الاهليه

الحياه اليوم

الحريات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة