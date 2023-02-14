جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحثة فى مجال الميكروبيولوجيا الزراعية

سوهاج محمود مقبول

منحت جامعة سوهاج، درجة الماجستير للباحثه كرستينا أنسي فايز، بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، والتى جاءت بعنوان "عزل وتوصيف بكتريوفاجات متخصصة على الاستربتومايسيس"، والتي أقيمت فاعليتها بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور رئيس الجامعة والدكتور خلف همام عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إنه بعد المناقشة والإطلاع على محتوى الرسالة، فقد تم منح الباحثة درجة الماجستير فى مجال الميكروبيولوجيا الزراعية، مضيفاً أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور عادل محمود حماد رئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة بجامعة المنيا سابقاً، والدكتور مظهر الشريف رئيس القسم بالجامعة، والدكتور طارق حسن موسى مدرس بقسم الميكروبيولوجي بالكلية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الدكتور خالد عبد الفتاح الدجدج الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس، والدكتور عادل محمود حماد رئيس قسم الميكروبيولوجي بجامعة المنيا سابقاً، والدكتور حازم عبد الرحمن رئيس قسم البساتين بالكلية، والدكتور مظهر الشريف رئيس قسم الميكروبيولوجي بالكلية.

يذكر أن الباحث محمود خليل، المعيد بقسم الإعلام بجامعة سوهاج، قدم رسالة ماجستير فى الإعلام تخصص صحافة، بعنوان "اتجاهات النخبة الصحفية نحو مقدمى البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية فى ضوء الاتجاه العدائى لوسائل الإعلام"، والتى حصل فيها الباحث على تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والنشر والتداول بين الجامعات.

وقال الباحث محمود خليل لـ"اليوم السابع": إن الدراسة تهدف إلى التعرف على تقييم النخبة الصحفية والأكاديمية لمقدمى البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية، وكشفت عن العديد من الجوانب المهنية والأخلاقية والمسئولية الاجتماعية التى لم يلتزم بها مقدمى البرامج الحوارية، واقترحت النخبة العديد من المقترحات للحد من هذه السلبيات منها " الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامى والتشريعات الإعلامية، الالتزام بالمصداقية والموضوعية والمهنية وتفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة، وعقد دورات تدريبية لتطوير الأداء المهنى لمقدمى البرامج، الالتزام بالتخصص والكفاءة فى اختيار مقدمى البرامج الحوارية، تحرير الممارسة الإعلامية من توجهات النظام و التمويل، والدقة فى اختيار الموضوعات والضيوف، استطلاع آراء الجمهور وزيادة مشاركته".



الباحثة أثناء المناقشة



الحضور بالقاعة



الحضور بالمناقشة



اللجنة عقب الانتهاء من المناقشة



رئيس الجامعة بالمناقشة



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة



