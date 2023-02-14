جامعة الفيوم تبدأ فعاليات الدورة التدريبية للإسعافات الأولية وعوامل الأمن والسلامة

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة والرابعة للإسعافات الأولية وعوامل الأمن والسلامة، والتى تستمر خلال يومى 14، 15 من شهر فبراير الجارى، بحضور الدكتور وفاء يسرى، مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى، وذلك اليوم الثلاثاء، وتشمل الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات الخاصة بالإسعافات الأولية، والمحاضرات الخاصة بعوامل الأمن والسلامة.

وحاضر خلال الدورة الدكتور محمد صالح جمعة، مدرس الباطنة العامة بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذى تحدث عن الرعاية الفورية الأولية للمصاب قبل وصول الإسعاف أو المساعدة الطبية، كما تطرق إلى الحديث عن السكتات القلبية والدماغية وحالات الاختناق والغرق وحالات التسمم الحاد.

وفى محاضرة أخرى قام العميد عاطف عبد العظيم بشرح عوامل الأمن والسلامة، وأخطار الحريق داخل المنشأة وخارجها، وأخطار الكهرباء وسوء استخدامها، وأهمية وجود خراطيم الحريق بالمنازل والمنشآت العامة.

كما تم إلقاء محاضرة عن النزيف من خلال الدكتور ياسر سالم مدرس التخدير بكلية الطب بجامعة الفيوم، تحدث خلالها عن التعامل مع النزيف الخارجى وأنواع النزيف والفرق بين النزيف الوريدى والنزيف الشريانى والإسعافات الأولية فى التعامل مع النزيف قبل وصول الطبيب أو المسعف.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين بالدورة حوالى 60 متدربًا من 10 كليات و4 مراكز بجامعة الفيوم.