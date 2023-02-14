جامعة الزقازيق تحقق المركز الثالث فى مسابقة "هاكاثون الحكومة الذكية"

الشرقية حمدى عبد العظيم

حققت جامعة الزقازيق المركز الثالث فى مسابقة "هاكاثون الحكومة الذكية " التى أقيمت بجامعة بنها، بمشاركة (35) فريق يمثلون (25) جامعة على مستوى الجمهورية تنافسوا فى إطار دعم التحول الرقمى بالجامعات، بدعم من وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، وبلغت جوائز المسابقة (70) ألف جنية

وأشرف على فريق الجامعة أحمد عبد الجواد عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد السيد لطفى الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، وضم الفريق خمسة طلاب هم؛ عبد الله حسين العرابى، وعبد الرحمن الصادق السيد، ووجدى الحسينى مصطفى، ومصطفى محمد أحمد، وأحمد إسماعيل فرحات.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذى حققه فريق الجامعة من طلاب كلية الهندسة، وقدم الشكر للمشرفين ولأعضاء الفريق وكل من ساهم فى تحقيق هذا المركز المتقدم، متمنيا تحقيق المزيد من الجهد والمراكز المتقدمة فى كافة المسابقات والفعاليات، وأكد على أهمية " الهاكاثون" ودوره الهادف، حيث يشارك فيه مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، لهدف واحد، هو التعلم والابتكار والريادة ومواكبة تحديات العصر ٠

وكان الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد شهد ختام فعاليات المسابقة، وأشار إلى أن فريق الجامعة شارك بمشروع، " محطة ذكية لتحصيل رسوم الطرق السريعة"وحصل به على المركز الثالث، بعد تأهل (35) فريق من إجمالى (300) يمثلون عدداً كبيراً من الجامعات، وأشاد الدكتور حسين بالتنظيم الجيد للمسابقة، وطالب بالإهتمام بمثل هذه الأنشطة التى تصقل مهارات الطلاب، وتسهم فى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعاطى مع المستجدات التكنولوجية، وتعد استثماراً فى العقول.