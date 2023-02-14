جارديان تبرز معاناة سوريا بسبب تجاهل المجتمع الدولى توفير الدعم الإنسانى

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في مقال افتتاحي، الضوء على معاناة سكان مناطق شمال سوريا بسبب حرمانهم من المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة الأسبوع الماضي وتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة في كل من سوريا وتركيا.

وأوضحت الصحيفة، أنه يجب التوصل لوسيلة فعالة من أجل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لتلك المناطق في شمال سوريا والتي يعاني سكانها من نقص شديد في حجم المساعدات المقدمة لهم، مشيرة في نفس الوقت إلى أهمية تدخل الأمم المتحدة من أجل تقديم العون الإنساني اللازم لسكان تلك المناطق .

وتقول الصحيفة، إنه بعد مرور أسبوع على تلك الكارثة الإنسانية فقد بات واضحا حجم الخسائر التي تسببت فيها تلك الهزة الأرضية حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات وصل حتى الآن إلى ما لا يقل عن 35,000 حالة في كلا البلدين مما يجعل تلك الكارثة واحدة من أسوء الكوارث الطبيعية خلال القرن الحالي.

وتشير الصحيفة في نفس الوقت، إلى أن تلك الهزة الأرضية تسببت كذلك في حصار مئات الآلاف تحت الأنقاض مما يجعل من الصعوبة بمكان في الوقت الحالي التنبوء بإجمالي حالات الوفيات، موضحة في نفس الوقت أن تلك الكارثة تسببت في تشريد الملايين ممن تهدمت منازلهم كما تسببت في محو مجتمعات بأكملها ولم يصبح لها وجود.

وتلفت الصحيفة إلى أنه في ظل تلك الظروف الإنسانية القاسية ليس من المعقول تجاهل معاناة مناطق بأكملها متضررة جراء تلك الهزة الأرضية والتخلي عنهم، موضحة أن هناك صعوبة في وصول المساعدات الإنسانية لتلك المناطق بسبب خضوعها لسيطرة جماعات متشددة معارضة للحكومة السورية.

وتسلط الصحيفة الضوء على تصريحات مارتن جريفيث منسق شئون المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة والتي يعرب فيها عن اعتقاده عن فشل الأمم المتحدة في أداء مهمتها والقيام بالتزاماتها تجاه سكان شمال سوريا.

ويقول المسئول الدولي، كما تشير الصحيفة، إن المعاناة الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية أضافت إلى معاناة شعب يعاني بالفعل من ويلات حرب أهلية ومعدلات غير مسبوقة من الفقر والحرمان من الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالإضافة إلى انتشار الكوليرا.

ويوضح جريفيث أن تلك المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا تفتقد إلى الموارد الأساسية لمواجهة أي من تلك الكوارث والأزمات الإنسانية وهو ما يبرز دور المجتمع الدولي لإيجاد وسيلة فعالة من أجل مساعدة تلك الفئات المتضررة.

ويلفت المقال في الختام إلى موقف الولايات المتحدة في هذا السياق حيث قامت واشنطن بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا من أجل السماح بتقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب وقوع تلك الكارثة، موضحا أنه يجب على الدول الأوروبية أن تحذو حذو أمريكا في هذا الخصوص.