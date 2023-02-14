"تعليم الغربية" تنفذ خطة إخلاء لـ 1900 طالب داخل مدرسة بالحداد.. صور

الغربية محمد طارق

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وذلك وخلال متابعته مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد نقيب عصام محمد الفشاوى للتعليم الأساسى بالحداد، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، كما قام بمتابعة عدد من الفصول، واطمأن على المستوى التحصيلى للطلاب.

وخلال الزيارة تم تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، حيث يبلغ قوة طلاب المدرسة 1900 طالب، وتم الالتزام الكامل لخطة الإخلاء بعد التدريب عليها، وفى نهاية المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة سعد بن أبى وقاض الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، حيث قام بمتابعة قاعات رياض الأطفال ومتابعة عدد من الفصول، واطمأن إلى انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وتسليم الكتب لجميع التلاميذ، كما اطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وصلاحية التغذية المدرسية.

ووجه بضرورة تواجد الإشراف بالمدرسة فى الأدوار والفناء ودورات المياه وخلف المبنى المدرسى أثناء فترة الفسحة المدرسية، والاطمئنان إلى مغادرة جميع التلاميذ الفصول والحمامات بعد نهاية اليوم الدراسى.

وخلال المتابعة شهد "حسن" حصة للغة العربية بالمدرسة، وأشاد بالمجهود الذى تقوم به الأستاذة سناء سعد أبو اليزيد، معلم خبير لفصل 1 / 2 والذى استخدمت فيه استراتيجيات التعلم الحديثة، بالإضافة إلى تفاعل التلاميذ معها، والمستوى التحصيلى المتميز لجميع التلاميذ بالفصل، وقدم الشكر لها على الأداء المتميز والعمل الجاد.

وفى نهاية الزيارة بالمدرسة، وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة ومعلمات رياض الأطفال والإشراف على الجهد المبذول داخل المدرسة وانضباط العملية التعليمية وانتظامها.



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