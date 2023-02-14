اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواعيد قطارات الـ VIP بخطوط السكة الحديد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:03 م
تعرف على مواعيد قطارات الـ VIP بخطوط السكة الحديد قطار -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع مواعيد قطارات VIP بـ خطوط السكة الحديد من القاهرة للإسكندرية والعكس، ومن القاهرة لأسوان والأقصر والعكس، ومن الإسكندرية لأسوان والأقصر والعكس. 
 
قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص
 
قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م
 
قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م
 
قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص
 
قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص
 
قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص
 
قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص
 
قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص
 
قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص
 
قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص
 
قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص
 
قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م
 
قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م
 
قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص

قطار VIB

قطارات السكة الحديد

قطارات VIP

قطار vip



الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تبدأ اليوم إيقاف قطارات vip بطنطا على خط القاهرة ـ الإسكندرية

الإثنين، 02 مايو 2022 12:00 ص

السكة الحديد تعلن بدء إيقاف قطارات vip فى محطة طنطا بدءا من الغد

الأحد، 01 مايو 2022 04:00 ص

السكة الحديد تبدأ توفير خدمة الإنترنت مجانا فى المحطات.. إطلاق شبكة "واى فاى" بمحطة مصر لتجربتها قبل تعميمها بالمحطات الرئيسية.. المرحلة الأولى تشمل المحطات الأعلى كثافة فى عدد الركاب وقطارات vip بخط الإسكندرية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 03:00 م

شكوى من تأخر قطار vip "المنيا _ القاهرة" ساعة ونصف وغياب الرقابة داخل العربات

السبت، 25 أغسطس 2018 03:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة