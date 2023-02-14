تعرف على مواعيد قطارات الـ VIP بخطوط السكة الحديد

ينشر اليوم السابع مواعيد قطارات VIP بـ خطوط السكة الحديد من القاهرة للإسكندرية والعكس، ومن القاهرة لأسوان والأقصر والعكس، ومن الإسكندرية لأسوان والأقصر والعكس.
قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص
قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م
قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م
قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص
قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص
قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص
قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص
قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص
قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص
قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص
قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص
قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م
قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م
قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص
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