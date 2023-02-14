اليوم السابع
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تعرف على المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى.. مرفق الكهرباء يوضح

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:36 م
تعرف على المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى.. مرفق الكهرباء يوضح وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المواطنين بالابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة بشكل عام و بالنسبة للمشترك الكهربائي بشكل خاص، وفيما يلي المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي:
 
1- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل اتوماتيكيا.
 
2- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.
 
3- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.
 
4- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
 
5-تحقق من تناسب قدرة المشترك الكهربائي للأجهزة المستخدمة.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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