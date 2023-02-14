تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد 80 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" الذى يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 8 وحتى 13 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5 طن و250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 19 ألفا و159 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، كما تم عقد 12 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح ، والفول البلدي والبصل والاطمئنان علي الحالة العامة للمحاصيل الاخرى، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز شبين القناطر حول اهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم ازاله حالة تعدى بناحيه ميت عاصم التابعة لمركز بنها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الزراعات والحقول الإرشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة القمح وتوعية المزارعين بضرورة فحص واكتشاف اي إصابات حشرية والرش بالمبيدات الموصي بها، كما تم إزالة (10) حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها ضبط أكثر من 354 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 163 ألفا و766 جرعة تحصين ضد أمراض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، فضلا عن تنظيم 107 ندوة إرشادية و786 لقاء إرشادي.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، بمراكز: وادى النطرون، كما أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من تحصين 203 الف و 687 راس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما استقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاسكندرية الرحلة العلمية لجامعة أسيوط بالمجزر الآلي للحوم بالعامرية، كذلك علنت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، استمرار حملات تحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام في جميع نواحي المحافظة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، كذلك واصلت أعمال المكافحة بجمعيات جنوب بورسعيد، فضلا عن متابعة الزراعات الشتوية بجمعيات جنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية القائمة، وزراعات القمح ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع نواحي المحافظة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، انتهاء لجنة تدقيق القمح والاستشعار عن بعد من المرور على مراكز أبشواي ويوسف الصديق وسنورس وأراضي الإصلاح والاستصلاح ورفع الاحداثيات لحصر المحاصيل الشتوية واعداد خريطة زراعية للفيوم عن طريق القمر الصناعي بالمشاركة مع هيئة الاستشعار عن بعد لتدقيق الحصر على الطبيعة الموسم الشتوي الحالي، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماعاً لمسئولي مكافحة القوارض بالمديرية والإدارات الزراعية وذلك استعدادا للتجهيز لحمله مكافحة القوارض (حمله تحزيم القمح) وحمايه محصول القمح من أضرار الفئران.

كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، عدة لقاءات ارشادية مع المزارعين والمربين، حول أهمية التحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام وخطورة الامراض على الماشية في جميع انحاء المحافظة، وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة الزراعات الشتوية بوادي الطور، كما شارك القطاع الزراعي في البرنامج النهائي لاجتماع الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية وورشة العمل المصاحبة حول التنمية الزراعية المستدامة وتحديات تغير المناخ "وذلك بجامعة الملك سلمان بمدينة راس سدر، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان عدة لقاءات ارشادية حول أهمية تحصين الماشية وخاصة الجلد العقدي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.