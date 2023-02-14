تتويج محافظة الإسكندرية عاصمة الابتكار لمصر لعام 2022

الإسكندرية جاكلين منير

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بإعلان محافظة الإسكندرية عاصمة الإبتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، بعد فوزها بالمركز الأول في جائزة الإبتكار الأخضر لعام 2022، بالإضافة إلى فوز المحافظة أيضا بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار في مصر لعام 2022.

وأكد الشريف أن محافظة الإسكندرية كانت من أولى المحافظات التي حرصت على تبني استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في دعم البحث العلمى والتطوير، والتحول نحو التنمية المستدامة الخضراء القائمة على العلم وتشجيع الإبتكار وتمكين أصحاب الأفكار الجديدة، وذلك في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية في المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والعلماء والمبتكرين وأصحاب الإنجازات العلمية.



المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023



المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023