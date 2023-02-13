اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائى فقأ عين زوج شقيقته بالقليويية

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:25 م
المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائى فقأ عين زوج شقيقته بالقليويية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائي في بنها، لقيامة بفقأ عين زوج شقيقته، وإصابة العين الأخرى، فضلا عن إصابته بكسور، ما أسفر عن فقده البصر بنسبة 70%، وذلك في مشاجرة بينهما.

 

وترجع أوراق القضية إلى استغاثة شقيقة المتهم به، وتعمل مُدرسة، وذلك إثر خلاف مالي نشأ بينها وبين زوجها المجني عليه، بسبب حصيلة أموال الدروس الخصوصية بينهما.

 

وبحسب أوراق القضية، تعدى الزوج على زوجته بالضرب، فاستغاثت بشقيقها الذي حضر للدفاع عنها، فأمسك بقطعة حديدية، وانهال على الزوج محدثا به عدة إصابات في الرأس والوجة وأنحاء الجسد.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التصالح بين المجني عليه والمتهم لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه، باعتبار أن الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها.

 

 


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

مدرس

فقأ عين

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل شخص بطوخ لجلسة 12 فبراير

الأربعاء، 11 يناير 2023 06:09 م

جنايات بنها تنظر قضية مقتل سائق توك توك على يد عامل بكافيتريا فى طوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص

جنايات بنها تسدل الستار على قضية مقتل شقيقين وطفل على أيدى جيرانهم بالخانكة.. والد المجنى عليهم يروى تفاصيل الأزمة ويؤكد: "حق أولادى رجع".. وزوجة إحدى الضحايا: الحمد لله قضاء مصر عادل وننتظر تنفيذ الحكم.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:30 م

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة