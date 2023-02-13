المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائى فقأ عين زوج شقيقته بالقليويية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائي في بنها، لقيامة بفقأ عين زوج شقيقته، وإصابة العين الأخرى، فضلا عن إصابته بكسور، ما أسفر عن فقده البصر بنسبة 70%، وذلك في مشاجرة بينهما.

وترجع أوراق القضية إلى استغاثة شقيقة المتهم به، وتعمل مُدرسة، وذلك إثر خلاف مالي نشأ بينها وبين زوجها المجني عليه، بسبب حصيلة أموال الدروس الخصوصية بينهما.

وبحسب أوراق القضية، تعدى الزوج على زوجته بالضرب، فاستغاثت بشقيقها الذي حضر للدفاع عنها، فأمسك بقطعة حديدية، وانهال على الزوج محدثا به عدة إصابات في الرأس والوجة وأنحاء الجسد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التصالح بين المجني عليه والمتهم لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه، باعتبار أن الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها.