اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد سرقة 200 ألف قطعة شيكولاتة.. شرطة بريطانيا "تنقذ عيد الفصح"

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:10 م
بعد سرقة 200 ألف قطعة شيكولاتة.. شرطة بريطانيا "تنقذ عيد الفصح" شيكولاتة الفصح
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن ضباط بريطانيين هنأوا أنفسهم لإنقاذهم عيد الفصح بعد استعادة ما يقرب من 200 ألف قطعة شوكولاتة مسروقة.

الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

وأوضحت أن رجل اتهم بسرقة حمولة تقدر بـ 200 ألف قطعة من شيكولاتة "بيض كريم" من وحدة فى ستافورد بارك، تيلفورد، يوم السبت.

وتم القبض على جوبى بول فيما يتعلق بالحادثة التى وقعت يوم السبت والتى شملت ما يقدر بنحو 40 ألف جنيه إسترلينى من الحلويات.

فى سلسلة من التغريدات، قالت الشرطة أن "سرقة بيض الشيكولاتة " تكشفت فى ستافورد بارك فى تيلفورد، شروبشاير.

وقالت الشرطة: "سُرق عدد من أصناف الشوكولاتة الأخرى".

وأضافت القوة فى بيان: "بعد فترة وجيزة من السرقة، تم توقيف سيارة مزينة وكأنها أرنب عيد الفصح، متجهة شمالًا على الطريق M42 وتم اعتقال رجل للاشتباه فى قيامه بالسرقة".

ويواجه بول، 32 عامًا، الذى ليس له عنوان ثابت، تهمتين بالسرقة وأخرى بإلحاق ضرر يعاقب عليه، بعد أن كسر قفل.


شيكولاتة الفصح

عيد الميلاد

عيد الفصح

ارنب الفصح

الشرطة البريطانية

سرقة شيكولاتة عيد الفصح



الموضوعات المتعلقة

أغلى 7 حقائب يد في العالم.. محفظة بيض عيد الفصح تقدر بـ 6.7 ميلون دولار

الخميس، 17 نوفمبر 2022 10:00 م

بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى "هدنة عيد الفصح" فى أوكرانيا

الأحد، 24 أبريل 2022 06:06 م

تمرد عيد الفصح فى دبلن.. انتفاضة حولت أيرلندا إلى جمهورية مستقلة

الأحد، 24 أبريل 2022 04:30 م

العنف المسلح يسيطر على "عيد الفصح" فى أمريكا.. "CNN": مقتل 8 وإصابة العشرات فى أكثر من 10 حوادث إطلاق نار خلال 48 ساعة.. نيويورك وفيجاس وبنسلفانيا تسجل أكبر خسائر.. وخبراء: قوانين الأسلحة أبرز الأسباب

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة