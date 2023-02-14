بعد سرقة 200 ألف قطعة شيكولاتة.. شرطة بريطانيا "تنقذ عيد الفصح"

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن ضباط بريطانيين هنأوا أنفسهم لإنقاذهم عيد الفصح بعد استعادة ما يقرب من 200 ألف قطعة شوكولاتة مسروقة.

الشرطة البريطانية

وأوضحت أن رجل اتهم بسرقة حمولة تقدر بـ 200 ألف قطعة من شيكولاتة "بيض كريم" من وحدة فى ستافورد بارك، تيلفورد، يوم السبت.

وتم القبض على جوبى بول فيما يتعلق بالحادثة التى وقعت يوم السبت والتى شملت ما يقدر بنحو 40 ألف جنيه إسترلينى من الحلويات.

فى سلسلة من التغريدات، قالت الشرطة أن "سرقة بيض الشيكولاتة " تكشفت فى ستافورد بارك فى تيلفورد، شروبشاير.

وقالت الشرطة: "سُرق عدد من أصناف الشوكولاتة الأخرى".

وأضافت القوة فى بيان: "بعد فترة وجيزة من السرقة، تم توقيف سيارة مزينة وكأنها أرنب عيد الفصح، متجهة شمالًا على الطريق M42 وتم اعتقال رجل للاشتباه فى قيامه بالسرقة".

ويواجه بول، 32 عامًا، الذى ليس له عنوان ثابت، تهمتين بالسرقة وأخرى بإلحاق ضرر يعاقب عليه، بعد أن كسر قفل.