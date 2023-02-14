أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 138 ألفا و340 جنديا

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أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 138 ألفا و340 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 560 جنديا قتلوا أمس الأحد فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و282 دبابة و6 آلاف و492 من المركبات المدرعة و2290 من النظم المدفعية و465 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 من أنظمة الدفاع الجوي و296 طائرة و286 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و150 من المركبات وخزانات وقود و2007 طائرات بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.