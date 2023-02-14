انهيار جزئى بعقار بدمنهور فى البحيرة دون خسائر فى الأرواح

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انهيار جزئى بعقار آيل للسقوط دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إنهيار جزئى بأحد العقارات بشارع المقريزى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وقيادات مجلس مدينة دمنهور بقيادة كامل غطاس ومحمد عباس رئيس إدارة الأزمات والكوراث بدمنهور.

وتم فرض كوردون أمنى حول العقار لمنع مرور المارة حرصا على أرواحهم وتم فصل المرافق عن العمارة المنكوبة.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت منذ قليل إصابة 12 شخصًا إثر انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 23 شخصا آخر.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.