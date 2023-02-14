اليوم السابع
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الملا يبحث مشروعات توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات والتحول الطاقى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:05 ص
الملا يبحث مشروعات توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات والتحول الطاقى جانب من اللقاء
كتبت -مروة الغول

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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جون سينتيناك رئيس شركة أكسنس ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023، عدداً من مشروعات التعاون المشترك لتحقيق الاستدامة وتوفير الرخص التكنولوجية للمشروعات والتحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية.
 
وأكد جون على حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس لما يتضمنه من فاعليات تهم أسواق الطاقة وما يوفره من فرص التقارب والحوار والتعاون والاستثمار بين الشركات العاملة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى .
 
 وأكدالملا على أهمية التعاون فى  استثمار ما تتمتع به أكسنس من خبرات تكنولوجية ، وقدرة على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير، وإسهاماتها الفعّالة في برامج تدريب الكوادر البشرية.
 
وضمت المباحثات المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى .
 
مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023 (1)
 

 

مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023 (2)
 
 

البترول

الغاز

مشروعات البترول

ايجبس

وزير البترول



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